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வெயிலில் வாடும் தோட்டக்கலை பயிரை பாதுகாக்க ஆலோசனை

வெயிலில் வாடும் தோட்டக்கலை பயிரை பாதுகாக்க ஆலோசனை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:25 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:25 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கோடை வெயிலில் வாடும் தோட்டக்கலை பயிர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய, மேலாண்மை வழிமுறைகள் குறித்து கலெக்டர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மா, வாழை, தென்னை, மரவள்ளி, தர்பூசணி, தக்காளி, கத்தரி மற்றும் வெண்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான தோட்டக்கலை பயிர்கள், 60,500 ஹெக்டர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. மாவட்டத்தில் நிலவி வரும் அதிக வெப்ப அலை காரணமாக, தாவரங்களில் இருந்து நீராவி வெளியேற்றம் கணிசமாக அதிகரித்து, மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதம் வேகமாக குறைந்து விடுகிறது.

வறட்சி நிலை தொடர்ந்து நீடிக்கும் போது, பாசனத்திற்கான நீரின் தேவையும் பெருமளவில் அதிகரிக்கிறது. தற்போதைய நிலையில் கிணறு மற்றும் இதர நீர்நிலைகளில் நீர் மட்டம் வேகமாக குறைந்து வருவதால், விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களுக்கு பாசனம் செய்வதில் பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: வெப்ப அலை பாதிப்பில் இருந்து, பயிர்களை பாதுகாக்க சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மற்றும் தேங்காய் நார், வைக்கோல், உலர்ந்த இலைகள், பிளாஸ்டிக் மல்சிங் போன்ற நிலப்போர்வை முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். நீர் மேலாண்மையை பொறுத்தவரை காலை, 8:00 மணி அல்லது மாலை நேரத்தில் மட்டுமே பாசனம் செய்ய வேண்டும்.

காற்று தடுப்பு மரங்கள்

பண்ணை எல்லைகளில் காற்று தடுப்பு மரங்களை வளர்த்தல், மண்வள மேம்பாடு, உர மேலாண்மையில் பொட்டாசியம் மற்றும் உயிர் உரங்களை சரியான அளவில் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும். பெரிய மரங்களுக்கு இடையில் காய்கறி சாகுபடி செய்யும் கலப்பு நடவு முறை, நிழல்வலை அமைத்தல் மற்றும் வறட்சியை தாங்கும் ரகங்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.

காய்கறி மற்றும் ஓராண்டு பயிர்களில் களை கட்டுப்பாடு, நிழல்வலைகளை பயன்படுத்துதல், சரியான இடைவெளி விட்டு நடவு செய்தல் மற்றும் மூடாக்கு அமைத்தல் மூலம் வெப்பத்தின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தலாம். மா, தென்னை போன்ற பயிர்களில் உலர்ந்த இலைகள், வைக்கோல் போன்றவற்றை செடியின் அடிப்பகுதியில் பரப்புவதன் மூலம் மண்ணின் ஈரப்பதம் நீண்ட நேரம் பாதுகாக்கப்படும்.

உரமிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்

வறட்சி காலத்தில் மண் வழியாக உரமிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக, 2 சதவீதம் டி.ஏ.பி. மற்றும், 1 சதவீதம் கே.சி.எல். ஆகியவற்றை இலை வழியாக தெளிப்பதன் மூலம் செடிகள் நேரடியாக ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சி வறட்சியிலும் வளர்ச்சியை தக்கவைத்துக் கொள்ளும். விவசாயிகள் இந்த பாதுகாப்பு முறைகளை தீவிரமாக பின்பற்றுவதன் மூலம் தோட்டக்கலை பயிர்களில் நல்ல மகசூல் பெறலாம்.

இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

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