ஆர்ப்பரிக்கும் ஆகாய கங்கை சுற்றுலா பயணியருக்கு தடை
ஆர்ப்பரிக்கும் ஆகாய கங்கை சுற்றுலா பயணியருக்கு தடை
UPDATED : அக் 16, 2026 08:31 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:58 PM
சேந்தமங்கலம்: கொல்லிமலை ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால், அங்கு சுற்றுலா பயணியர் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலை, தமிழகத்தின் சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது. தற்போது, கொல்லிமலையில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி, மாசிலா அருவி, நம் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது.
ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி அங்கு குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். மலைப்பாதை முழுதும் கனமழை பெய்து வருவதால், வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மேலும், ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியில் பாய்ந்தோடும் தண்ணீர், அடர்ந்த வனம் வழியாக கொல்லிமலை அடிவாரத்தில் உள்ள புளியஞ்சோலை ஆற்றுக்கு செல்கிறது. அதனால், புளியஞ்சோலை ஆற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், அங்கும் சுற்றுலா பயணியருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.