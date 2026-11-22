ADDED : நவ 21, 2026 04:19 AM
எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி
ஒன்றியம், அலங்காநத்தம் கிராமத்தில், நாமக்கல் உழவர் சந்தை சார்பில்,
விவசாயிகளுக்கான சாகுபடி தொழில் நுட்ப விழிப்புணர்வு முகாம்
நடந்தது.
மாநில வேளாண் வணித்த்துறை இயக்குனர் உத்தரவுப்படி,
நாமக்கல் மாவட்ட வேளாண் வணிகத்துறை துணை இயக்குனரின் வழிகாட்டுதலில்
நடந்த இம்முகாமிற்கு, உழவர் சந்தை நிர்வாக அலுவலர் சேகர் தலைமை
வகித்தார். அப்போது, விவசாயிகள் உழவர் சந்தையில் புதிய அடையாள அட்டை
பெற தேவையான ஆவணங்கள், உழவர்சந்தை நிர்வாகம் மற்றும் விலை நிர்ணயம்
குறித்து விளக்கினார்.
உதவி வேளாண் அலுவலர் கோகுல், உழவர் சந்தையில்
கடைகள் ஒதுக்கீடு குறித்தும், உதவி வேளாண் அலுவலர் ஸ்ரீதர்,
விவசாயிகளுக்கான இலவச பஸ் வசதி, ஆங்கில காய்கறிகள் விலை நிர்ணம்
பற்றியும், எருமப்பட்டி உதவி வேளாண் அலுவலர்கள் கார்த்திகேயன்,
அஷ்வின்குமார் ஆகியோர், விவசாயிகளுக்கான தமிழக அரசின் திட்டங்கள்
குறித்தும் விளக்கினர்.