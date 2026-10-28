வேளாண் விழிப்புணர்வு முகாம்

ADDED : அக் 28, 2026 05:33 AM
மோகனுார்: மோகனுார் ஒன்றியத்தில், ஊரக வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தின் கீழ், உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கான, வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் மற்றும் செயல்விளக்கம் அளிக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
வேளாண் உதவி இயக்குனர் ஹேமலதா தலைமை வகித்தார். பெரம்பலுார் தனியார் வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர், விவசாயிகளின் வயல்களுக்கு சென்று, பயிர்களில் ஏற்படும் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்கும் விதம், அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் மற்றும் நவீன சாகுபடி உத்திகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கினர்.குறிப்பாக, தென்னையில் வேர் மூலம் உரமளிக்கும் முறை, கரும்பில் ஒற்றை கரணை நடவு முறை, மஞ்சள் கிழங்கு விதை நேர்த்தி, வெற்றிலையில் வேர் அழுகல் நோய் மேலாண்மை, வாழையில் கரும்பூசண படல கட்டுப்பாடு, தென்னையில் சிவப்பு கூன்வண்டு மேலாண்மை, மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறி மற்றும் ஆமணக்கு புண்ணாக்கு பொறி பயன்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த களப்பணிகளில் மாணவியர் பர்வதவர்த்தினி, ராஜலட்சுமி, பிரியதர்ஷினி, எஸ்.பிரியதர்ஷினி, பச்சையம்மாள், பிரியங்கா, பத்மநேத்ரா, பொன்மணி மற்றும் உதவி வேளாண் அலுவலர்கள், முன்னோடி விவசாயிகள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.