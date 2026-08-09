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அதிக சத்தம் எழுப்பிய ஏர் ஹாரன்கள் பறிமுதல்

அதிக சத்தம் எழுப்பிய ஏர் ஹாரன்கள் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:58 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:58 AM

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ராசிபுரம்:நாமக்கல் வடக்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பதுவைநாதன் தலைமையில், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் செல்வகுமார் கொண்ட குழுவினர், ராசிபுரம், நாமகிரிப்பேட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சிறப்பு வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, விதிகளை மீறி, அதிக சத்தம் எழுப்பக்கூடிய, 'ஏர் ஹாரன்கள்' பொருத்தி இயக்கப்பட்ட, 2 சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும், 4 பஸ்களை அதிகாரிகள் மடக்கி பிடித்தனர். தொடர்ந்து அந்த வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த, 'ஏர் ஹாரன்'களை உடனடியாக பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அந்த வாகனங்களுக்கு சோதனை அறிக்கையை வழங்கி அபராதம் விதித்தனர்.

இதுகுறித்து, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பதுவைநாதன் கூறுகையில், ''இனிவரும் காலங்களில் ராசிபுரம், வெண்ணந்துார், நாமகிரிப்பேட்டை, ஆயில்பட்டி, மங்களபுரம் போன்ற பகுதிகளில் அனுமதிக்கு புறம்பாக பள்ளி மாணவர்கள், வயதானோர் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக அதிக சத்தம் எழுப்பும் ஏர் ஹாரன்களை உபயோகிக்கும் வாகனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.

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