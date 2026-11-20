/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/அரசு, தனியார் பஸ்களில் 'ஏர்ஹாரன்' பறிமுதல்
ADDED : நவ 18, 2026 06:21 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல்
கலெக்டர் மதுபாலன் உத்தரவுப்படி, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் அதிக ஒலி
எழுப்பும் வாகனங்கள் குறித்து, நாமக்கல் வடக்கு, தெற்கு வட்டார போக்கு
வரத்து
அலுவலர்கள் பதுவைநாதன், முருகேசன் ஆகியோர் தலைமையில், மோட்டார்
வாகன ஆய்வாளர்கள் சக்திவேல், செந்தில்குமார், பிரபாகர் ஆகியோர்
ஆய்வு செய்தனர்.
அரசு, தனியார் பஸ்கள் என, மொத்தம், 40 வாகனங்களை,
'டெசிபல்' மீட்டர் பயன்படுத்தி அதிக ஒலி எழுப்பும் வாகனங்கள் குறித்து
சோதனை செய்யப்பட்டது. அதில், அதிக ஒலி எழுப்பும் வகையில், ஏர்ஹாரன்
பொருத்திய, 10 பஸ்களுக்கு சோதனை அறிக்கை அளிக்கப்பட்டது. மேலும்,
22 ஏர்ஹாரன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.