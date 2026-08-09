6.64 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு 'அல்பெண்டசோல்'

ADDED : ஆக 09, 2026 05:01 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
உலக
மக்கள் தொகையில், 24 சதவீதம் பேர் மண் மூலம் பரவும் குடற்புழு தொற்று
நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மனிதன் சாப்பிடும் சாப்பாட்டில் உள்ள
இரும்புச்சத்து, ஊட்டச்சத்து, வைட்டமின்கள் போன்றவற்றை
எடுத்துக்கொண்டு குடற்புழு வளர்கிறது.
இதனால், ரத்த சோகை உண்டாகி
உடல் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் பாதிக்கப்படுகிறது.
குழந்தைகளுக்கு, 'அல்பெண்டசோல்' மருந்து உட்கொள்வதால், உடல்
வளர்ச்சி அதிகரிப்பு, குழந்தையின் எடை அதிகரிப்பு, பிற
நோய்த்தொற்றுகளுக்கு எதிர்ப்பு, போன்ற நன்மைகள் ஏற்படும்.
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில், தேசிய குடற்புழு நீக்க
முகாம், நாளை (ஆக., 10) நடக்கிறது. விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு, வரும்,
17ல் வழங்கப்படும். முகாமில், 1 முதல், 19 வயது வரையிலான சிறுவர்கள்,
கருவுறாத மற்றும் பாலுாட்டாத, 20 முதல், 30 வயதுக்குட்பட்ட
பெண்களுக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கப்படும்.
இம்மாத்திரையை மதிய உணவிற்கு பின், நன்றாக சப்பி கடித்து மென்று
சாப்பிடவேண்டும்.
இதற்காக, நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 1-19 வயது வரை
உள்ள, 4,49,229 குழந்தைகளுக்கும், 20--30 வயது வரை உள்ள, 1,14,947
பெண்களுக்கும் என மொத்தம், 5,64,176 பேருக்கு, 'அல்பண்டசோல்'
மாத்திரைகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
அங்கன்வாடி மையம், துணை சுகாதார
நிலையம், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பள்ளி, கல்லுாரிகளில்,
'அல்பெண்டசோல்' மாத்திரை இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.