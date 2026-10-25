ஓட்டுச்சாவடி பிரித்தல் தொடர்பாக அனைத்து கட்சியினர் ஆலோசனை
ஓட்டுச்சாவடி பிரித்தல் தொடர்பாக அனைத்து கட்சியினர் ஆலோசனை
ADDED : அக் 24, 2026 05:46 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட ஓட்டுச்சாவடிகளை பிரித்தல் மற்றும்
இடமாற்றம் செய்வது தொடர்பாக அனைத்துக்கட்சி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை
கூட்டம் நடந்தது.
தமிழகத்தில், அடுத்த ஆண்டு இடைத்தேர்தல் வர உள்ள
நிலையில், தேர்தல் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக தொகுதி
வாரியாக வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி
மறுசீரமைப்பு தொடர்பான பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. ராசிபுரம்
சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகளில்
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப பிரித்தல், சேர்த்தல் மற்றும்
இடமாற்றம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தேர்தல் அதிகாரிகள்
மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து
அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனை
கூட்டம், நேற்று ராசிபுரம் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முருகன் தலைமையில்
நடந்தது.
கூட்டத்தில், வரவிருக்கும் தேர்தலில் ராசிபுரம்
தொகுதிக்குட்பட்ட எல்லைகளில், ஒரு ஓட்டுச்சாவடிக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மேல் வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள
ஓட்டுச்சாவடிகளை இரண்டாக பிரிப்பது, பழுதடைந்த கட்டடங்களில்
இயங்கும் ஓட்டுச்சாவடிகளை பொதுமக்களுக்கு வசதியான வேறு பள்ளி
அல்லது அரசு கட்டடங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்வது, புதிய
ஓட்டுச்சாவடிகளை உருவாக்குவது மற்றும் வாக்காளர்கள் நீண்ட துாரம்
சென்று ஓட்டளிப்பதை தவிர்க்க ஏதுவாக எல்லைகளை மாற்றி அமைப்பது
உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து
விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
அப்போது
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கூறுகையில், 'வாக்காளர்கள் சிரமமின்றி
தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றும் வகையில், தேர்தல் ஆணையத்தின்
வழிகாட்டுதலின்படி ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துக்கள்
மற்றும் ஆட்சேபனைகள் முறையாக பரிசீலிக்கப்பட்டு தேர்தல்
ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும்' என்றார்.