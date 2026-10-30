அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் கவன ஈர்ப்பு தர்ணா போராட்டம்
அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் கவன ஈர்ப்பு தர்ணா போராட்டம்
UPDATED : அக் 29, 2026 05:09 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:45 AM
நாமக்கல்: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தினர், நாமக்கல் பூங்கா சாலையில், கவன ஈர்ப்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதில், ஓய்வூதியர்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவை, புகார் மனுக்கள் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை, விசாரணை அலுவலர்களின் துறை நீதியான விசாரணைகளை தாமதமின்றி, அரசு நிர்ணயித்துள்ள கால வரையறைக்குள் முடிக்க வேண்டும். அரசின் வழிகாட்டுதலுக்கேற்ப தற்காலிக பணி நீக்கத்தில் இருந்தோர் ஓய்வுபெற அனுமதிக்கப்பட்டாலும், ஓய்வூதிய பயன்கள் பெறுவதில் உள்ள இடர்பாடுகளை களைந்திட வேண்டும்.
'சம வேலைக்கு, சம ஊதியம்' என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில், இளநிலை பொறியாளர்களுக்கு உதவி பொறியாளர்களுக்கு இணையான ஊதிய விகிதம் அனுமதித்தல் வேண்டும்.
பொருத்துநர்களுக்கு, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய பணிக்காலத்தையும் சேர்த்து கணக்கிட்டு, பத்தாண்டு முடிவு பெறும் நாளில் தேர்வுநிலை வழங்க வேண்டும். ஊராட்சி ஒன்றியப்பணி ஓய்வூதியர்களின் வைப்பு நிதி தொகைக்கான வட்டித்தொகை தாமதமின்றி அனுமதித்து விரைவில் வழங்க வேண்டும் எனபன உள்ளிட்ட, 16 கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாவட்ட தலைவர் சையத் முஸ்தபா, செயலாளர் சந்திரசேகரன், மாநில துணை தலைவர் மோகன்ராஜ், கோட்ட செயலாளர் கந்தசாமி, மாவட்ட பொருளாளர் ராஜேந்திரன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.