/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ஆம்புலன்ஸ் டிரைவருக்கு விழிப்புணர்வு
ADDED : அக் 24, 2026 05:49 AM
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மோகனுார்:ஆம்புலன்ஸ்
டிரைவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம், மோகனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில்
நடந்தது. இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபிரபு தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
விபத்தில்
காயமடைந்தவர்களை ஆம்புலன்சில் ஏற்றிச்செல்லும்போது,
கவனமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் வாகனங்களை ஓட்ட வேண்டும். ஒரு
ஆம்புலன்சை மற்ற ஆம்புலன்ஸ் முந்தி செல்ல முயற்சி செய்து, வேகத்தை
அதிகரிக்க கூடாது. முதல் உதவி சிகிக்சை பெட்டி மற்றும் முதல் உதவி
குறித்து பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
நிலையான ஓட்டுனர் உரிமம்
புதுப்பித்து வைத்திருக்க வேண்டும். மது அருந்துவதை முற்றிலும்
தவிர்க்க வேண்டும். வாகனத்திற்கு உண்டான இன்சூரன்ஸ் சரியான தேதியில்
கட்டி வைத்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.