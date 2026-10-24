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ஆம்புலன்ஸ் கவிழ்ந்து விபத்தில் சிக்கியவர் பலி

ஆம்புலன்ஸ் கவிழ்ந்து விபத்தில் சிக்கியவர் பலி

ADDED : அக் 23, 2026 06:19 AM

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ADDED : அக் 23, 2026 06:19 AM

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மோகனூர்:டூவீலரில் சென்றபோது காயமடைந்தவரை மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்சில் சென்றபோது, மீண்டும் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.

நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார் அருகே பேட்டபாளையத்தை சேர்ந்தவர் சதாசிவம், 50. இவர் கடந்த, 14-ம் தேதி நாமக்கல் சாலையில் டூவீலரில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கழிவுநீர் அகற்றும் லாரியின் கதவை திறந்ததால், சதாசிவத்தின் தலையில் பலமாக மோதியது. இதில் கீழே விழுந்த அவர் மயங்கினார். அவரை மீட்டு நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு, ஆம்புலன்ஸில் அனுப்பினர். அப்போது அங்குள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே சென்றபோது, எதிரே வந்த மினி டெம்போ வேன் மீது, ஆம்புலன்ஸ் மோதி கவிழ்ந்தது.

இந்த இரண்டாவது விபத்தில் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கபிலன், 23, ஏற்கனவே காயமடைந்த சதாசிவம் ஆகிய இருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. மேல் சிகிச்சைக்காக கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அங்கு சதாசிவம் இறந்தார்.

மோகனுார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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