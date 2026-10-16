/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/அம்மன் கோவில்களில் நவராத்திரி வழிபாடு
ADDED : அக் 16, 2026 06:42 AM
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குமாரபாளையம்:நவராத்திரியை முன்னிட்டு. குமாரபாளையம் அனைத்து சமூக காளியம்மன் கோவிலில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது.
இதே போல் கோட்டைமேடு காளியம்மன் கோவில், சேலம் சாலை, ராஜா வீதி சவுண்டம்மன் கோவில், தேவாங்கர் மாரியம்மன் கோவில், அம்மன் நகர் எல்லை மாரியம்மன் கோவில் உள்பட பல்வேறு கோவில்களில் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்கார, ஆராதனை நடத்தப்பட்டன. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.