அவதுாறாக பேசியதாக புகார் அங்கன்வாடி சங்கத்தினர் மனு
அவதுாறாக பேசியதாக புகார் அங்கன்வாடி சங்கத்தினர் மனு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 AM
நாமக்கல்:'சமூக வலைதளங்களில் அங்கன்வாடி பணியாளர்களை அவதுாறாகவும், தரக்குறைவான வார்த்தைகளாலும் விமர்சித்த பெண் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கத்தினர், நாமக்கல் கலெக்டர், எஸ்.பி., மற்றும் மாவட்ட திட்ட அலுவலரிடம் மனு அளித்தனர்.இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்க, நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளர் பிரேமா கூறியதாவது:
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், சமூக வலைதளத்தில், அங்கன்வாடி பணியாளர்களை மிகவும் தரக்குறைவாகவும், சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கொச்சைப்படுத்தியும் பதிவுகள் வெளியிட்டுள்ளார். இது அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் கண்ணியத்தையும், ஒழுக்கத்தையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில், சம்பந்தப்பட்டவர் மீது உடனடியாக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து கைது செய்ய வேண்டும். நடவடிக்கை எடுக்க தவறினால், மாநில சங்கத்தின் முடிவுப்படி, அடுத்தகட்ட போராட்டங்கள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.