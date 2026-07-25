அங்கன்வாடி சமையலர் தற்கொலை முயற்சி

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:48 AM
எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி,
செவ்வந்திப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில் அருகே அங்கன்வாடி மையம்
செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு அங்கன்வாடி பணியாளராக பத்மா, 45,
சமையலராக வெண்ணிலா, 35, ஆகியோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
நேற்று
முன்தினம், மாவட்ட குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் போர்ஷிரூபியா,
அங்கன்வாடி மையத்தில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அங்கிருந்து
சமையலர் வெண்ணிலாவிடம், குழந்தைகளுக்கு உரிய முறையில் உணவு
வழங்கவில்லை; ஆய்வு அட்டை முறையாக பராமரிக்கவில்லை; உணவு முறையாக
செய்யவில்லை எனக்கூறி திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.இதனால்
மனவேதனையடைந்த அங்கன்வாடி பணியாளர் வெண்ணிலா, நேற்று திட்ட
அலுவலர் திட்டியதால், அரளி விதையை அரைத்து குடிப்பதாக கூறி வீடியோ
வெளியிட்டார். இந்த வீடியோவை பார்த்த அங்கிருந்தவர்கள்,
வெண்ணிலாவை மீட்டு தொட்டியம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு
சேர்த்தனர்.
இந்நிலையில், மாவட்ட திட்ட அலுவலர் நடத்திய
சோதனையால், அங்கன்வாடி சமையலர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலைக்கு
முயன்ற சம்பவம் குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, நாமக்கல்
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மற்றும்
உதவியாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.