தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி ஆஞ்சநேயருக்கு தங்கக்கவசம்

ADDED : நவ 09, 2026 05:34 AM
நாமக்கல்:தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் சுவாமிக்கு சிறப்பு
அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, தங்க கவசத்தில் பக்தர்களுக்கு
அருள்பாலித்தார்.
நாமக்கல் நகரில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க
ஆஞ்சநேயர் சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. இங்கு நாள்தோறும் உள்ளூர்
மட்டுமின்றி, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள்
சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இங்கு, ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும்
முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை, அமாவாசை, பவுர்ணமி, ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி, வருட
பிறப்பு நாட்கள், தீபாவளி, பொங்கல் உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களில்
சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்படும். அதன்படி,
நேற்று, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு
ஆஞ்சநேயருக்கு பால், தயிர், மஞ்சள், சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களால்
சிறப்பு அபிஷேகமும், தொடர்ந்து தங்கக்கவச அலங்காரம் செய்யப்பட்டு
மகா தீபாராதனை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் புத்தாடை அணிந்து சுவாமி
தரிசனம் செய்தனர்.