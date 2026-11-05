ஆஞ்சநேயர் கோவில் உண்டியலில் ரூ.62.10 லட்சம் காணிக்கை
ஆஞ்சநேயர் கோவில் உண்டியலில் ரூ.62.10 லட்சம் காணிக்கை
ADDED : நவ 04, 2026 06:51 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
ஆஞ்சநேயர், அரங்கநாதர் மற்றும் நரசிம்மர் கோவில்களின்
உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கை
எண்ணியதில், 62.10 லட்சம் ரூபாய் கிடைத்துள்ளது.
நாமக்கல்
ஆஞ்சநேயர், நரசிம்மர், அரங்கநாதர் மற்றும் கோட்டை முயப்பன்
கோவில்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, பக்தர்கள் செலுத்திய
காணிக்கை உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு எண்ணப்படுவது வழக்கம். அந்த
வகையில் கடந்த ஜூன், 25 தேதிக்கு பின் நேற்று நான்கு கோவில்களில் உள்ள 13
உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டன.
அவை, ஆஞ்சநேயர் கோவில்
மண்டபத்தில் வைத்து எண்ணும் பணி காலை 10:00 மணிக்கு தொடங்கி இரவு, 8:15
மணி வரை நடந்தது. உதவி ஆணையர் கூடுதல் பொறுப்பு சந்திரன்,
திருச்செங்கோடு உதவி ஆணையர் சின்னதுரை முன்னிலையில் நடந்தது.
திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர்., கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் காணிக்கை
எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதில், 62 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து, 573
ரூபாய், 133 கிராம் தங்கம், 190 கிராம் வெள்ளி ஆகியவற்றை பக்தர்கள்
காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனர்.