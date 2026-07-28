ஏகலைவா பள்ளியில் காலியிடம் தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்ப அறிவிப்பு
ஏகலைவா பள்ளியில் காலியிடம் தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்ப அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:19 AM
நாமக்கல்; நாமக்கல், செங்கரை ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளியில், 2026-27ம் கல்வியாண்டிற்கான தொகுப்பூதிய ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத காலி பணியிடங்களை நிரப்ப அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, பி.ஜி., ஆங்கில ஆசிரியர் பணிக்கு, 1 இடம், பி.டி., ஆங்கில ஆசிரியர் பணிக்கு, 1 இடம் காலியாக உள்ளது. இசை ஆசிரியர், ஆலோசகர், நர்ஸ், எலக்ட்ரீஷியன் கம் பிளம்பர், தோட்டக்-காரர் பணிக்கு, தலா, ஒரு இடமும், ஜூனியர் அசிஸ்டென்ட் மற்றும் மெஸ் ஹெல்ப்பர் பணிக-ளுக்கு, தலா, 2 இடங்களும் என, மொத்தம், 11 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதிக்கேற்ப மாதம், 10,000 முதல், 18,000 ரூபாய் வரை தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும். தேர்வு செய்யப்படும் பணியா-ளர்கள், இந்த கல்வியாண்டு முடியும் வரை மட்-டுமே பணியில் தொடர முடியும். பயிற்றுவித்-தலில் குறைபாடுகள் அல்லது நிர்வாகத்திற்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்டால் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி நீக்கம் செய்யப்ப-டுவர்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை வரும், 30 மாலை, 5:00 மணிக்குள், 'தலைமை ஆசிரியர், ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி, செங்கரை, நாமக்கல்-637411' என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என, கலெக்டர் மதுபாலன்
தெரிவித்துள்ளார்.