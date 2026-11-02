/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 01, 2026 05:58 AM
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நாமக்கல்:ஆண்டுதோறும்,
அக்., கடைசி வாரத்தில், லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம்
கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, நாமக்கல் மாவட்டம்,
கொல்லிமலை, செம்மெட்டில் செயல்படும் உண்டு உறைவிடப்பள்ளியில் லஞ்ச
ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிழ்ச்சி நடந்தது.
தலைமையாசிரியர்
மணிமேகலை தலைமை வகித்தார். மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர்
பிரபு, பங்கேற்று லஞ்சத்தை ஒழிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும்,
அரசு ஊழியர்கள் அவர்களுடைய கடமையை செய்து கொடுக்க லஞ்சம் கேட்டாலோ,
அவர்களின் ஆதரவோடு இடைத்தரகர்கள் லஞ்சம் கேட்டாலும், நாமக்கல்
அடுத்த நல்லிபாளையத்தில் செயல்படும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும்
கண்காணிப்பு பிரிவு அலுவலகத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என, பேசினார்.
தொடர்ந்து மாணவ, மாணவியர், விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி ஏற்றனர்.