நாமக்கல் அரசு கல்லுாரியில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு
நாமக்கல் அரசு கல்லுாரியில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு
ADDED : அக் 28, 2026 05:28 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை கல்லுாரியில், நேற்று ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார். லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை டி.எஸ்.பி., சுபாஷினி, மாணவ, மாணவியர் ஊழலை வேரோடு அறுக்க முன்வர வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையிலும் லஞ்சம் கொடுக்கக் கூடாது. ஊழலை எதிர்க்கும் தைரியத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட வார்த்தை ஜாலங்கள் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
'செழிப்புக்கான நேர்மை' என்ற தலைப்பில் மாணவ, மாணவியர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். தொடர்ந்து, ஊழலுக்கு எதிரான உறுதி மொழியை அனைவரும் ஏற்றனர். ஊழல் தடுப்பு மற்றும் சிறப்பு எஸ்.ஐ., பெரியசாமி உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லுாரி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் வெஸ்லி செய்திருந்தார்.