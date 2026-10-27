திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் ஊழல் எதிர்ப்பு உறுதிமொழி
திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் ஊழல் எதிர்ப்பு உறுதிமொழி
ADDED : அக் 27, 2026 05:37 AM
திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோடு நகராட்சி அலுவலகம் முன், நகராட்சி சேர்மன் நளினி சுரேஷ்பாபு தலை-மையில் ஊழல் எதிர்ப்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்-கொள்ளப்பட்டது. நகராட்சி கமிஷனர் குமரன் முன்னிலை வகித்தார்.
தொடர்ந்து, 'நம் நாட்டின் பொருளாதாரம், அர-சியல் மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு ஊழல் ஒரு முக்கிய தடையாக உள்ளது. அரசு குடிமக்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஊழலை ஒழிப்ப-தற்கு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் எப்போதும் உயர்ந்த நோக்கம், விழிப்புணர்வு, நேர்மை என்ற கண்ணியத்துடன் ஊழலை ஒழிப்பதில் உறுது-ணையாக விளங்க வேண்டும். லஞ்சம் வாங்-கவோ அல்லது கொடுக்கவோ மாட்டேன். பொது-மக்களின் நலனுக்காக பணியாற்றுவேன். தனிப்-பட்ட நடத்தையில் நேர்மையை வெளிப்படுத்து-வதிலும், ஒரு முன்னுதாரணமாக செயல்ப-டுவேன். ஊழல் தொடர்பான நிகழ்வுகளை உரிய அதிகார அமைப்புக்கு தெரியப்படுத்துவேன்' என, நகராட்சி சேர்மன் நளினி சுரேஷ்பாபு வாசிக்க, அனைவரும் வழிமொழிந்தனர்.