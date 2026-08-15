தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ போதை பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மனிதசங்கிலி

போதை பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மனிதசங்கிலி

போதை பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மனிதசங்கிலி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:03 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 06:03 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

குமாரபாளையம்:தமிழக அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி,குமாரபாளையம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் போதை பொருட்கள் தடுப்புக் குழு, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் போலீசார் சார்பாக, தலைமை ஆசிரியர் அங்கப்பராஜ் தலைமையில், போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் மனித சங்கிலி நிகழ்வு நடைபெற்றது.

குமாரபாளையம் எஸ்.ஐ., இளமுருகன் மற்றும் போலீசார் கலந்து கொண்டனர். மாணவர்கள் பேரணியில் பங்கேற்று, போதை பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி, கோஷம் எழுப்பியவாறு சென்றனர். ஏற்பாடுகளை நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் சந்தானகிருஷ்ணன், என்.சி.சி., அலுவலர் அந்தோணிசாமி ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us