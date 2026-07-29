/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ போதை தடுப்பு ஓவிய கண்காட்சி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:39 AM
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நாமக்கல்; நாமக்கல் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை கல்லுா-ரியில், போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஓவிய கண்காட்சி, நேற்று நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் ராஜேஸ்வரி, கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, போதைக்கு எதிரான உறு-திமொழி ஏற்றனர். மேலும், 'போதை பொருட்-களை பயன்
படுத்த மாட்டோம்' என, மாணவ, மாணவியர் கையெழுத்து இயக்கம் மேற்கொண்டனர்.
ஈர நிலம் அறக்கட்டளையின் நிறுவனரும், ஓவியரு-மான தமிழரசன், போதை பொருட்களின் தீமைகள், அவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பு, போதை பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறை-களை விளக்கும் ஓவியங்களை காட்சிப்படுத்தி, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.