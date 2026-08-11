ஏரியா கமாண்டர் பதவிக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:37 AM
நாமக்கல்: 'மாவட்ட ஊர்க்காவல் படை ஏரியா கமாண்டர் பதவிக்கு, தகுதி-யானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது' என, நாமக்கல் எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ் அசோக் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: நாமக்கல் மாவட்ட ஊர்க்காவல் படையில் ஏரியா கமாண்டர் பதவிக்கு, தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது. கல்வித்த-குதி, பட்டப்படிப்பு அல்லது அதற்குமேல் படித்தவர்களாக இருக்-கவேண்டும். 21 முதல், 50 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இது ஒரு கவுரவ பதவி என்பதால், சம்பளம் ஏதும் வழங்கப்படமாட்-டாது. சமூகத்தில் நன்மதிப்புள்ள, சேவை மனப்பான்மை உடைய-வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்-புவோர், தங்களது விண்ணப்பத்தை, சுய விபரக்குறிப்புடன், 'காவல் கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட காவல் அலுவலகம் நாமக்கல்', என்ற முகவரிக்கு வரும், ஆக., 10க்குள், தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்-கலாம்.
மனுக்களை நேரில் அளிக்க விரும்புவோர், நாமக்கல் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் உள்ள இ பிரிவு கண்காணிப்பாளரிடம் வழங்-கலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.