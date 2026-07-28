தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/குமாரபாளையம் ஜி.ஹெச்., எக்ஸ்ரே பிரிவில் விடுமுறை நாளில் மாற்று பணியாளர் நியமனம்

குமாரபாளையம் ஜி.ஹெச்., எக்ஸ்ரே பிரிவில் விடுமுறை நாளில் மாற்று பணியாளர் நியமனம்

குமாரபாளையம் ஜி.ஹெச்., எக்ஸ்ரே பிரிவில் விடுமுறை நாளில் மாற்று பணியாளர் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:15 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:15 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

குமாரபாளையம்; ''குமாரபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள, 'எக்ஸ்-ரே' பிரிவில் பணிபுரியும் பணி-யாளர் விடுமுறையின்போது, மாற்று பணியாளர் பணிபுரிய நியமிக்கப்பட்டுள்ளது,'' என, தலைமை டாக்டர் பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

குமாரபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு, நேற்று முன்தினம், ஒருவர் தன் மகளுக்கு, 'எக்ஸ்-ரே' எடுக்க சென்றுள்ளார். அப்போது அங்-குள்ள ஊழியர்கள், 'ஞாயிறு மட்டும் எக்ஸ்ரே எடுக்க ஆள் இல்லை. அவருக்கு அன்று தான் விடுப்பு' என கூறியுள்ளனர். இதுகுறித்து பலரிடம் சொல்ல, 'ஞாயிறு அன்று எக்ஸ்ரே எடுக்க ஆள் இல்லை' என, தவறான தகவல் பரவியது.

இதுகுறித்து தலைமை டாக்டர் பாரதி கூறியதா-வது:

ஞாயிறு நாளில், வழக்கமாக வரும் பணியாளர் வர மாட்டார். அவருக்கு வார விடுமுறை. ஒரு நாளாவது அவருக்கு விடுமுறை கொடுக்க வேண்டும், அவர் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, ஒருநாள் விடுப்பு அவசியமாகிறது.

அந்த நாளில் தனியார் கல்லுாரியிலிருந்து மாணவர் ஒருவரை, 'எக்ஸ்-ரே' எடுக்க வர சொல்லியுள்ளோம். அவர் ஞாயிறு நாளில் எக்ஸ்-ரே எடுத்து வருகிறார். ஞாயிறு நாளில் குமாரபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில், எக்ஸ்ரே எடுப்பது இல்லை என்ற தகவல் முற்-றிலும் தவறானது. இதுகுறித்து என்னிடம் யாரும் கேட்காமல், உண்மை நிலை அறியாமல், எக்ஸ்ரே எடுக்க ஆள் இல்லை என தகவல் பரப்பி விட்டனர். இது சரியான தகவல் அல்ல.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us