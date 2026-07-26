தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்: எம்.பி., வரவேற்பு

ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்: எம்.பி., வரவேற்பு

ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்: எம்.பி., வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:45 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:45 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நாமக்கல்:நாமக்கல், கொ.ம.தே.க.,-எம்.பி., மாதேஸ்வரன் வெளியிட்ட அறிக்கை:

நாமக்கல்லில் இருந்து பெரம்பலுார் வழியாக அரியலுாருக்கு புதிய ரயில்வே பாதை அமைக்கும் பணிக்கு, முதற்கட்டமாக விரிவான செயல்திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில், ரயில்வே பணிகளுக்காக, 2009-14 நிதியாண்டுகளில், ஆண்டு ஒன்றுக்கு, 879 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த நிதியாண்டில், 8 மடங்கு நிதி அதிகரிக்கப்பட்டு, 7,611 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நடப்பாண்டில், கடந்த, ஏப்., 1ல், 8 புதிய ரயில் வழித்தடங்கள், 3 அகல ரயில் பாதையாக மாற்றும் திட்டங்கள், 8 இரட்டை ரயில் பாதைகள் என மொத்தம், 1,874 கி.மீ., துாரத்திற்கு, 27,282 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 19 திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு புதிய ரயில்வே திட்டங்கள் அறிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us