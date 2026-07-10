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காயமடைந்தவர்களுக்கும் உதவி அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தகவல்
காயமடைந்தவர்களுக்கும் உதவி அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தகவல்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:57 AM
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கரூர்:கரூர்,
வெண்ணெய் மலையில் உள்ள அட்லஸ் கலையரங்க மைதானத்தில், முதல்வர் விஜய்,
மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. இங்கு நடைபெறும் பணிகளை,
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கூட்ட
நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான், த.வெ.க.,
சார்பில் உதவி செய்கின்றனர். காயமடைந்தவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை
என்ற கருத்தை சிலர் பரப்பி வருகின்றனர். தேர்தலுக்கு முன்பு வரை, கூட்ட
நெரிசலில் காயமடைத்தவர்களின் முழு தகவல் கிடைக்கவில்லை. தற்போது
அவர்களின் முழு விபரம் கிடைத்துள்ளது. விரைவில் த.வெ.க., சார்பில்
அவர்களுக்கு உதவி வழங்கப்படும். இவ்வாறு கூறினார்.