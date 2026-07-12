செல்லாஸ் ஜவுளி நிறுவனத்தில் ஆடி தள்ளுபடி விற்பனை துவக்கம்
செல்லாஸ் ஜவுளி நிறுவனத்தில் ஆடி தள்ளுபடி விற்பனை துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:28 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோட்டில், கடந்த, 10 ஆண்டுகளாக மக்களின் மனம் கவர்ந்த செல்லாஸ் பட்டு, ஜவுளி ரெடிமேட் நிறுவனம், சங்ககிரி ரோடு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு அனைத்து ஜவுளி மற்றும் ரெடிமேட் ரகங்களுக்கு 5 முதல் 50 சதவீதம் வரை ஆடி தள்ளுபடி விலையில், ஜூலை 11 முதல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. செல்லாஸ் சேலை பிரிவில், 2 ரெகுலர் பட்டு புடவைகள், 800 ரூபாய், 2 பாம்பே காட்டன் சேலை, 300 ரூபாய்; லேடீஸ் பிரிவில், 2 பிராண்டட் லெக்கின்ஸ், 350 ரூபாய், 2 சுடி மெட்டீரியல், 400 ரூபாய்; குழந்தைகள் பிரிவில், 3 பாய்ஸ் சர்ட், 450 ரூபாய், 2 வெஸ்டர்ன் டிரஸ், 1,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், பெண்களுக்கான அனைத்து முன்னனி கம்பெனிகளின் உள்ளாடை ரகங்கள் செல்லாஸ் மேட்சிங் அண்ட் இன்னர்ஸில், 5 முதல் 50 சதவீதம் வரை ஆடி தள்ளுபடி விலையில், செல்லாஸ் பட்டு, ஜவுளி ரெடிமேடுக்கு நேர் எதிரில் செயல்படுகிறது. ஆடி ஸ்பெஷல் ஆபராக, ஒரு ஆடை வாங்கினால், ஒரு ஆடை இலவசம் என, எண்ணற்ற காம்போ ஆபரில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. தொடர்ந்து நல்லாதரவு வழங்கி வரும் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிப்பதாக செல்லாஸ் நிறுவனர் தங்கவேல் கூறினார்.