புகையிலை பொருட்கள் விற்ற 4 கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் 'சீல்'
புகையிலை பொருட்கள் விற்ற 4 கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் 'சீல்'
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 AM
ராசிபுரம்:புதுச்சத்திரம்
பகுதியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை விற்ற, நான்கு
கடைகளுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள், நேற்று, 'சீல்'
வைத்தனர்.
ராசிபுரம் அடுத்த புதுச்சத்திரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்
எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா,
புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதை தடுக்க போலீசார் தொடர்ந்து
கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அப்போது அரசால் தடை
செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை பதுக்கி வைத்து விற்றதாக சில கடைகள்
மீது சிகரெட் மற்றும் இதர புகையிலை பொருட்கள் தடுப்பு சட்டப்
பிரிவுகளின் கீழ் புதுச்சத்திரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழக்குகள் பதிவு
செய்யப்பட்டன.
இதையடுத்து, பொதுமக்களின் சுகாதாரத்திற்கு கேடு
விளைவிக்கும் வகையில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை தொடர்ந்து
விற்று வந்த கடைகளுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை மூலம் பூட்டி, 'சீல்'
வைக்க போலீஸ் துறை சார்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதன்படி உணவு
பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள், நேற்று புதுச்சத்திரம் ஒன்றிய
பகுதிகளில் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
அதில்,
புதுச்சத்திரம் அருகே, ஏலுார் காட்டுக்கொட்டாய் பகுதியில் முருகன், 59,
என்பவர் நடத்தி வந்த ஜெகன் மளிகை கடையை, அதிகாரிகள் பூட்டி, 'சீல்'
வைத்தனர். இதேபோல், திருமலைப்பட்டி பகுதியில் பாஞ்சாலி, 42, என்பவர்
நடத்தி வந்த டீ கடை, கண்ணுார்பட்டி நாராயண கவுண்டம்பாளையம் பகுதியை
சேர்ந்த சீனிவாசன், 66, என்பவரது மளிகை கடை, கதிராநல்லுார்
மினுக்குநத்தம்பட்டி பகுதியில் முத்துசாமி, 59, என்பவர் நடத்தி
வந்த வெங்கடேஸ்வரா மளிகை கடைக்கும், உணவு பாதுகாப்புத்துறை
அதிகாரிகள், நேற்று பூட்டி, 'சீல்' வைத்தனர்.