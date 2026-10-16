ஆட்டோ சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 16, 2026 06:39 AM
நாமக்கல்:ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தை உயர்த்தக்கோரி, நாமக்கல்லில் அனைத்து ஆட்டோ தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பினர், சி.ஐ.டி.யு., தொழிற்சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் பொன்னுசாமி தலைமை வகித்தார். சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட செயலாளர் வேலுசாமி கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார்.
அதில், அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு கடுமையாக உயர்ந்த நிலையில், ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தையும் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். ஆட்டோ செயலியை துவங்க வேண்டும். டூவீலர் பைக் டாக்சியை தடை செய்ய வேண்டும் அல்லது முறைப்படுத்த வேண்டும்.
தேர்தல் நேரத்தில், ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணம் உயர்த்துவதற்கு, நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி 14 ஆண்டுகளாகியும் அமல்படுத்தாமல் உள்ளனர். எனவே, உடனடியாக நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும் எனபன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பப்பட்டது.
சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட உதவி செயலாளர் சுரேஷ் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டும் தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.