போதைப்பொருள் தடுக்க மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:59 AM
ராசிபுரம்:அரசு பள்ளியில், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
ராசிபுரம் அருகே, புதுப்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் போதை விழிப்புணர்வு பேரணி, ந நடந்தது.
பள்ளி
வளாகத்தில் துவங்கிய இப்பேரணியை, தலைமை ஆசிரியர் ஸ்ரீதரன்
கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். முதுகலை ஆசிரியரும், போதை
விழிப்புணர்வு ஒருங்கிணைப்பாளருமான சக்திவேல் தலைமை வகித்தார்.
பேரணியில்
பங்கேற்ற மாணவர்கள் போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு
வாசகங்கள் அடங்கிய பேனர்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு பலகைகளை ஏந்திச்
சென்றனர். மேலும், 'போதை பழக்கம் தனிநபர் வாழ்வையும், குடும்பத்தையும்
பாழாக்கும்; போதை பொருட்களை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்' என்ற
விழிப்புணர்வு கோஷங்களை எழுப்பியவாறு முக்கிய வீதிகள் வழியாக
சென்றனர். 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தினர்.
அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.