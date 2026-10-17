/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சுற்றுச்சூழல் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : அக் 17, 2026 06:56 AM
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வெண்ணந்துார்:ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனுார் அரசு உயர் நிலை பள்ளியின் மகிழ் முற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மன்றம் சார்பில், சுற்றுப்புற சுகாதாரம் மற்றும் இயற்கை சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியர் பழனிவேல் தலைமை வகித்தார். பள்ளி நுழைவாயில் பகுதியில் இருந்து புறப்பட்ட இந்த பேரணியில், மாணவ, மாணவியர் பலர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். பேரணியில், 'ஆயுத பூஜை, தீபாவளி, போகி பண்டிகை உள்ளிட்ட காலங்களில் சுற்றுப்புறங்களில் சேரும் கழிவு பொருட்களை மட்கும், மட்காத குப்பை என, தரம் பிரித்து துாய்மை பணியாளர்களிடம் வழங்க வேண்டும்' என, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.