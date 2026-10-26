ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை 80 டன் காய்கறி விற்பனை

ADDED : அக் 21, 2026 05:22 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கோட்டை மெயின் சாலையில், உழவர் சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. ஆயுதபூஜை,
சரஸ்வதி பூஜையையொட்டி, தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக, இரண்டு
நாட்களிலும் அதிகளவில், காய்கறி விற்பனையானது.
அதன்படி,
மொத்தம், 287 விவசாயிகள் உழவர் சந்தைக்கு காய்கறிகளை விற்பனைக்கு
கொண்டு வந்திருந்தனர். 64,585- கிலோ காய்கறிகள், 15,635 கிலோ பழங்கள்,
120 கிலோ பூக்கள் என மொத்தம், 80,340 கிலோ விளைபொருட்கள் உழவர்
சந்தைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டன.
அவற்றை,
16,068 பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர். அதன் மூலம், 42 லட்சத்து, 50,640
ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தக்காளி ஒரு கிலோ, 36 ரூபாய்,
கத்தரி, 28, வெண்டை, 42, புடலங்காய், 44, பீர்க்கங்காய், 70, பாகற்காய்,
60, முருங்கைக்காய், 70, சின்ன வெங்காயம், 84, பெரிய வெங்காயம், 54,
தேங்காய், 64 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது.