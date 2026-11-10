அழியா இலங்கை அம்மன் கோவில் திருவிழா தனியார் இடத்தில் ராட்டினம் அமைக்க எதிர்ப்பு
அழியா இலங்கை அம்மன் கோவில் திருவிழா தனியார் இடத்தில் ராட்டினம் அமைக்க எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 05:37 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:ராசிபுரம்
அருகே, அழியா இலங்கை அம்மன் கோவில் திருவிழாவையொட்டி, தனியார்
இடத்தில் ராட்டினம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மாவட்ட
நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம்
அடுத்த கூனவேலம்பட்டி புதுாரில் பிரசித்தி பெற்ற அழியா இலங்கை அம்மன்
கோவில் உள்ளது. இங்கு, ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின், வரும்
வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் திருவிழா நடப்பது வழக்கம். அதன்படி,
இந்தாண்டு வரும், 12, 13 தேதிகளில் கோவில் திருவிழா நடக்கிறது.
அதையொட்டி, கோவில் அருகே உள்ள தனியார் இடத்தில் ராட்சத ராட்டினங்கள்
மற்றும் கடைகள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையே,
குறிப்பிட்ட ஒரு தரப்பினரின் துாண்டுதலால் கோவில் சார்பில்
நடத்தப்பட்ட ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும், அதன் தொடர்ச்சியாக
தனியார் இடத்தில் ராட்டினம் மற்றும் கடைகள் அமைவதால் கோவில்
நிர்வாகத்திற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் புகார்
எழுந்தது.
இதுகுறித்து, மற்றொரு சமுதாய அறக்கட்டளையினர்,
நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பிய மனுவில்
கூறியிருப்பதாவது:
அழியா இலங்கை அம்மன் கோவில்
திருவிழாவையொட்டி ராட்டினங்கள் மற்றும் துாரிகள், கடைகள் தனியார்
இடத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு மழைநீர் தேங்கினால்
ராட்டினங்கள் மற்றும் துாரிகள் சாய்ந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம்
உள்ளது. குறிப்பாக ராட்டினம் மற்றும் துாரிகள் அமைக்கப்படும்
இடத்திற்கு மிக அருகில் கிணறுகள் உள்ளதை பொருட்படுத்தாமல்
அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்துள்ளனர். அதனால் விபத்து அபாயம்
நிலவுவதோடு, ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினரின் துாண்டுதல் காரணமாக
கோவிலை சுற்றி ராட்டினம், துாரிகள் மற்றும் கடைகளை அமைக்க விடப்பட்ட
ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டது. அதனால் கோவில் நிர்வாகத்திற்கும் வருவாய்
இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, விபத்தை தடுக்க தனியார் இடத்தில்
ராட்டினங்களை அமைப்பதை மாவட்ட நிர்வாகம் தடுத்து நிறுத்துவதோடு,
காலம் காலமாக பின்பற்றப்பட்ட நடைமுறையை பின்பற்றி கோவிலை சுற்றி
ராட்டினம் மற்றும் கடைகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.