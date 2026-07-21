'தாயுமானவர்' திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் வங்கி பணியாளர்கள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
'தாயுமானவர்' திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் வங்கி பணியாளர்கள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:53 AM
நாமக்கல்; 'தாயுமானவர்' திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியு-றுத்தி, தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தமிழகம் முழுவதும், தொடக்க, நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள், இதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ரேஷன் கடை பணி-யாளர்களின், 15 அம்ச கோரிக்கையை நிறை-வேற்ற வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், மாநிலம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்-பாட்டம் நேற்று நடந்தது. நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாநில முன்னாள் இணை செயலாளர் ஜெயபி-ரகாஷ், மாவட்ட தலைவர் சக்திவேல் ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர். செயலாளர் சிவசங்கரன் முன்னிலை வகித்தார்.ரேஷன் கடைகள் மூலம் செயல்படுத்தி வரும் தாயுமானவர் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். தொடரும் பட்சத்தில், குறைபாடுகளை களைய வேண்டும். அதன்படி, நடக்க முடியாத வயோதி-கர்கள், நோயாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டும் சேர்க்க வேண்டும். பெரும்பாலான பய-னாளிகளுக்கு இயந்திரத்தில் கைரேகை, கருவிழி சரியாக விழாத காரணத்தால், இத்திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். 2021க்கு பின் பணி ஓய்வு-பெற்ற பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூ-தியம் அனுமதிக்க வேண்டும்.
அனைத்து பணியாளர்களுக்கும், மாவட்ட அளவில் பணி மூப்பு பட்டியல் தயார் செய்து, பதவி உயர்வு அனுமதிக்க வேண்டும். பணியா-ளர்களுக்கு பணிக்கொடை அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக, 25 லட்சம் ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். சங்க செயலாளர்களுக்கு குறைந்த பட்ச நிர்வாக அதிகாரம் வழங்க வேண்டும். தற்-போது பணி ஓய்வு பெற்றவர்கள் பெரும் கரு-ணைத்தொகை, 1,000 ரூபாயை உயர்த்தி, மைய வங்கி பணியாளர்களுக்கு இணையாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட, 15 அம்ச கோரிக்-கையை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.