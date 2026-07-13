/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ நான்கு லாரிகளில் பேட்டரி திருட்டு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM
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ப.வேலுார்:பரமத்தியை
சேர்ந்தவர் வீரப்பன், 65; அரசு டெண்டர்களை எடுத்து வேலை செய்து
வருகிறார். மேல்சாத்தம்பூரை சேர்ந்தவர் சின்ராசு, 31; மேலாளராக
உள்ளார். அதே பகுதியில் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான, நான்கு லாரிகளை,
கடந்த, 7ல் நிறுத்தி வைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம்
லாரிகளில் இருந்த, பேட்டரியை காணவில்லை. திருட்டு போன பேட்டரிகளில்
மதிப்பு, 60,000 ரூபாயாகும். அதிர்ச்சியடைந்த மேலாளர் சின்ராசு,
நல்லுார் போலீசில் அளித்த புகார்படி, பேட்டரி திருடிய மர்ம நபர்களை
தேடி வருகின்றனர்.