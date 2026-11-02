/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மாரியம்மன் கோவிலில் பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சி
ADDED : நவ 02, 2026 05:57 AM
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சேந்தமங்கலம்:இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில், தமிழ் மாநிலம் உருவாகிய தினமான, நவ., மாதம் முதல் தேதியை கொண்டாடும் வகையில், சேந்த
மங்கலம்,
காந்திபுரம் நாற்றங்கால் அமைப்பினர், மாரியம்மன் கோவில்
திடலில், பள்ளி மாணவ, மாணவியரின் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளை
நடத்தினர்.
அதில் ஒரு பகுதியாக, சேந்தமங்கலம் உல்சவ
நாட்டியாலயாவின் ஆசிரியர் ஜாஸ்மினிடம் பயிலும் பள்ளி மாணவியரின்,
பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடந்தது.மேலும், சிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம்,
பேச்சு போட்டி, மிமிக்ரி உள்பட பல்வேறு வகையான கலை நிகழ்ச்சிகள்
நடந்தன. நிகழ்ச்சியில், பள்ளி குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.
நிறைவாக கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கும்
பரிசு வழங்கப்பட்டது.