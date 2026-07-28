/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ நவகிரக சன்னதி அமைக்க பூமி பூஜை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:24 AM
அ நிறம் | அளவு
வெண்ணந்துார்; வெண்ணந்துாரில், முத்துக்குமாரசாமி, பூபதி மாரியம்மன், பாவடி விநாயகர் கோவில்கள் அகற்றப்பட்ட அதே இடத்தில், புதிய கோவில்கள் கட்டும் திருப்பணிகள், கடந்த, ஆறு ஆண்டுகளாக நடந்து வருகின்றன. தற்போது, ராஜகோபுரம், முத்துக்குமாரசாமி, பாவடி விநாயகர், பூபதி மாரி-யம்மன் உள்ளிட்ட கோவில்களின் திருப்பணிகள்
இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
இதை தொடர்ந்து, அதே வளாகத்தில் நவகிரக சன்னதி அமைக்கும் பணிக்காக, நேற்று காலை, 8:00 மணிக்கு பூமி பூஜை நடந்தது. நிகழ்ச்சியில், கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து-கொண்டு சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர். பக்தர்-களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.