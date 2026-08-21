ADDED : ஆக 15, 2026 05:16 AM
ராசிபுரம்:சுதந்திர
தினத்தை முன்னிட்டு, ராசிபுரத்தில் பா.ஜ., சார்பில் தேசியக்கொடி
ஊர்வலம், நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தில், பா.ஜ., நிர்வாகிகள்,
இளைஞர்கள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டு,
தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலமாக சென்றனர். அப்போது, 'வந்தே மாதரம்' என,
தேசபக்தி கோஷம் எழுப்பி சென்றனர்.
நிகழ்ச்சியில், பா.ஜ., மாநில துணை தலைவர் ராமலிங்கம் பேசியதாவது:
அடுத்த,
20 ஆண்டுகளில் இந்தியாவை வலிமையான தேசமாகவும், வல்லரசாகவும்
உருவாக்க, இளைஞர்களை தயார்படுத்தும் பணி தீவிரமாக நடந்து
வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நாடு முழுவதும் தேசியக்கொடி ஊர்வலம்
நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ராசிபுரத்திலும், பா.ஜ., சார்பில் மூவர்ண
கொடி ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது.
தமிழக அரசின், 100 நாள் சாதனைகள்
மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் குறித்து கேட்கிறீர்கள்.
மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே மக்கள் அவர்களை
ஆட்சியில் அமர வைத்துள்ளனர். மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக
செயல்படுவதால் மத்திய அரசின் பல்வேறு உதவிகள் தமிழகத்திற்கு
கிடைத்து வருகின்றன. தமிழக அரசின், 100 நாள் சாதனைகளில்
பெரும்பாலானவை மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டவை
என்றார்.
மேலும், தி.மு.க., மற்றும் பா.ஜ., கூட்டணி தொடர்பாக,
த.வெ.க., அமைச்சர் ஒருவர் தெரிவித்த கருத்துக்கு, 'அவர் எப்போது,
தி.மு.க.,வின் பொதுச்செயலாளராகவோ அல்லது மாவட்ட செயலாளராகவோ
ஆனார் என்பது தெரியவில்லை. எனவே, இதுகுறித்து, தி.மு.க.,
நிர்வாகிகள் தான் உரிய பதிலளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.