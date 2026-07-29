ஆம்புலன்ஸ் மோதி விபத்து கைது செய்யக்கோரி முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:38 AM
ப.வேலுார்; ப.வேலுார் அருகே, பொத்தனுாரை சேர்ந்தவர் பன்னீர், 65; ஜோதிடர். இவர், நேற்று இரவு, 7:00 மணிக்கு, டூவீலரில் பொத்தனுார் சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளார். அப்போது, பாண்டமங்க-லத்தில் இருந்து ப.வேலுாரை நோக்கி அதி-வேகமாக வந்த ஆம்புலன்ஸ், ஜோதிடர் பன்னீர் மீது மோதியது. படுகாயமடைந்த அவரை ப.வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்-சைக்கு சேர்த்தனர். விபத்து ஏற்படுத்திய ஆம்-புலன்ஸ் நிற்காமல் சென்றதுடன், வாகனத்தில் நோயாளிகள் யாரும் இல்லை என்பது குறிப்பி-டத்தக்கது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், விபத்து ஏற்படுத்திய தனியார் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரை கைது செய்யக்கோரி, ப.வேலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் முற்றுகை போராட்-டத்தில் ஈடுபட்டனர். பொதுமக்களை சமாதானப்-படுத்திய போலீசார், விபத்து ஏற்படுத்திய ஆம்-புலன்ஸ் வேனை பறிமுதல் செய்து, பொத்-தனுார் வெங்கமேடு பகுதியை சேர்ந்த ஆம்-புலன்ஸ் டிரைவர் மோகன், 40, என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.