மனவளக்கலை மன்றம் அறக்கட்டளை செயற்குழு

ADDED : அக் 05, 2026 04:27 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரத்தில்
செயல்பட்டு வரும் அறிவு திருக்கோவில் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை
சார்பில் யோகா பயிற்சி கள், மனவளக்கலை தத்துவ வகுப்புகள் மற்றும்
சமுதாய நற்பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இம்மையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து
அவ்வப்போது ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். கடந்த
ஜூலை முதல் செப்., வரையிலான காலாண்டிற்கான செயற்குழு கூட்டம், நேற்று
காலை, 10:00 மணி அளவில் ராசிபுரம் காசி விநாயகர் கோவில் வளாகத்தில்
நடந்தது. ராசிபுரம் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை தலைவர் கந்தசாமி
தலைமை வகித்தார். சேலம் மண்டல பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில்,
கடந்த, மூன்று மாதங்களுக்கான வரவு-செலவு கணக்குகள் தாக்கல்
செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து முந்தைய காலாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
ஆன்மிக மற்றும் சமுதாய பணிகள் குறித்த விரிவான செயல் அறிக்கை
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெறப்பட்டது.
தொடர்ந்து, புதிதாக
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயலாளர், பொருளாளர், தவமைய வளர்ச்சி துணை
தலைவர் மற்றும் சேலம் மண்டலத்தில் இருந்து கலந்துகொண்ட
பொறுப்பாளர்களுக்கு மாலை வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.