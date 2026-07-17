ஆடி மாதம் பிறப்பு: அழிஞ்சி குச்சி விற்பனை ஜோர்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:27 AM
நாமக்கல்:ஆடி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு, தேங்காய் சுட்டு வழிபாடு செய்யும் விழாவுக்காக, நாமக்கல் பகுதியில் அழிஞ்சி குச்சி விற்பனை ஜோராக நடந்தது.
ஆடி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கரூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்ட பகுதிகளில் தேங்காய் சுடும் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடப்பது வழக்கம். அதற்காக பதமான இளம் தேங்காயில் அவல், பொட்டு கடலை, வெல்லம், எள், அரிசி, பாசி பருப்பு உள்ளிட்ட தானிய பொருட்கள் நிரப்பி, தேங்காயின் ஒரு கண்ணில் மஞ்சள் பூசிய அழிஞ்சி குச்சியை சொருகி சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை, தேங்காயை தீயில் சுடுவர். இவ்வாறு சுடப்பட்ட தேங்காய்களை, அந்தந்த பகுதியில் உள்ள விநாயகர் கோவில்களில் படைத்து வழிபடுவர். பின் அந்த தேங்காயுடன் தீயில் சுட்ட பொருட்களை அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கொடுத்தும், குடும்பத்துடன் உண்டும் பண்டிகையை கொண்டாடுவர்.
இன்று (17ம் தேதி) ஆடி மாதம் பிறப்பதை முன்னிட்டு, நேற்று நாமக்கல் கோட்டை சாலை, உழவர் சந்தை, தினசரி சந்தை, சாலையோர கடைகளில் தேங்காய் மற்றும் அழிஞ்சி குச்சி விற்பனை மும்முரமாக நடைபெற்றது. இதை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர். புதுசத்திரம், எருமப்பட்டி, கோணாங்கிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அழிஞ்சி
குச்சிகள், 10 முதல் 15 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது.