ஆக., 27ல் குத்துச்சண்டை போட்டி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:36 AM
நாமக்கல்: நடப்பு, 2026-27-ம் கல்வியாண்டிற்கான, பாரதியார் தினம் மற்றும் குடியரசு தின விளையாட்டு போட்டிகள், தாலுகா, மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகள் பள்ளிகளில் நடத்தப்-பட்டு வருகிறது. தற்போது தாலுகா அளவில் விளையாட்டு போட்டிகள் முடிந்துள்ளன.
வரும் ஆக., 5 முதல், 10 வரை, மாவட்ட அளவிலான போட்-டிகள் நடக்கின்றன. தொடர்ந்து, ஆக., 27 முதல், 30 வரை, புதிய விளையாட்டு போட்டிகளில் ஒன்றான குத்துச்சண்டை போட்டி, வரும் ஆக., 27 முதல், 30 வரை, 4 நாட்கள், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடக்கிறது.இப்போட்டிகளை சிறப்பாக நடத்துவது குறித்த ஆயத்த கூட்டம், நாமக்கல் தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கலைய-ரங்கில் நடந்தது. மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் காந்திமதி, சி.இ.ஓ., நேர்முக உதவியாளர் சந்திரசேகரன் ஆகியோர் முன்-னிலை வகித்தனர்.
மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில், மாநிலம் முழு-வதும் இருந்து, 3,200க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் பங்-கேற்பர். அதனால், போட்டிகளை எவ்வாறு நடத்துவது, குத்துச்-சண்டை சம்பந்தமான புதிய விதிமுறைகள், நடுவர் பணி எப்படி மேற்கொள்வது, மாணவ, மாணவியர் தங்குவதற்கு இடம் தேர்வு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.