டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்த முயற்சி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:40 AM
நாமக்கல்:தமிழக அரசு, டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு, 25 சதவீதம் ஊதிய உயர்வை அறிவித்துள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வு தங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை. பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். காலிமதுபான பாட்டிலை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். கேரளா மாநிலத்தில், மதுபான விற்பனை ஊழியர்களுக்கு வழங்குவதைபோல், ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாமக்கல் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன், டாஸ்மாக் தொழிலாளர்களின் போராட்ட நடவடிக்கை குழுவினர், காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த திரண்டனர்.
ஆனால், போராட்டத்திற்கு போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. ஆனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.அப்போது, டாஸ்மாக் மாவட்ட உதவி மேலாளர் திருமுருகனிடம், சங்க நிர்வாகிகள் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். தொடர்ந்து, தங்களது கோரிக்கை மனுவை அளித்துவிட்டு, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து, டாஸ்மாக் தொழிலாளர்களின் போராட்ட நடவடிக்கை குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் நீதிநாயகம் கூறியதாவது: டாஸ்மாக் ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அதேபோல், காலி மதுபான பாட்டிலை திரும்ப பெறுவதால், ஊழியர்கள் மன உளைச்சலில் உள்ளனர். இந்த திட்டத்தை உடனடியாக மாற்று வழியில் கொண்டு செல்ல, அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
எங்கள் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றவில்லை என்றால், தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்துவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.