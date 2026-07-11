அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:41 AM
நாமக்கல்:அங்கன்வாடி
திட்டத்தை தனியார் மயமாக்கும் முடிவை கண்டித்து, நாமக்கல்லில்
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தரையில் அமர்ந்து, மொபைல் டார்ச் அடித்து
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும்
உதவியாளர் சங்கம், நாமக்கல் மாவட்டக்குழு சார்பில் நாமக்கல் பூங்கா
சாலையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் காந்திமதி தலைமை
வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் பிரேமா, அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர்
இளங்கோவன், முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் முருகேசன் ஆகியோர்
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.இதில், மத்திய அரசு,
அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயமாக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும்.
அங்கன்வாடி ஊழியர், உதவியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
ஓய்வு பெறும்போது கடைசி மாத ஊதியத்தில் பாதியை அகவிலைப்படியுடன்
சேர்த்து ஓய்வூதியமாக வழங்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்ற
தீர்ப்பின்படி பணிக்கொடையாக அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு, 10
லட்சம் ரூபாயும், உதவியாளர்களுக்கு, 5 லட்சம் ரூபாயும் வழங்க
வேண்டும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு,
காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்தும், மொபைல் டார்ச்
அடித்தும் கோஷம் எழுப்பினர்.