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11 தாசில்தார், 17 துணை தாசில்தார் இடமாற்றம்

11 தாசில்தார், 17 துணை தாசில்தார் இடமாற்றம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:41 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:41 AM

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நாமக்கல்:மாவட்டத்தில், 11 தாசில்தார், 17 துணை தாசில்தார் உள்பட, 28 பேரை இடமாற்றம் செய்து, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அளவில், நிர்வாக நலன் கருதி, தாசில்தார்கள் மற்றும் துணை தாசில்தார்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதன் விபரம் பின்வருமாறு:

தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக (டாஸ்மாக்) தாசில்தார் கதிர்வேல், டாஸ்மாக் சில்லரை விற்பனை தனி தாசில்தாராகவும், டாஸ்மாக் உதவி மேலாளர் திருமுருகன், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலக மேலாளராகவும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அங்கு பணியாற்றி வந்த கார்த்திகேயன், டாஸ்மாக் கலால் மேற்பார்வை அலுவலராகவும், அங்கு பணியாற்றி வந்த தமிழரசி, டாஸ்மாக் தாசில்தாராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நாமக்கல் சிப்காட் அலகு--1 தனி தாசில்தார் (நிலம் எடுப்பு) ஜானகி, திருச்செங்கோடு தாசில்தார் அலுவலக சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி தாசில்தாராகவும், அங்கு பணிபுரிந்து வந்த மகேஸ்வரி, ராசிபுரம் தாசில்தாராகவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ராசிபுரம் தாசில்தாராக பணியாற்றி வந்த சசிக்குமார், சேலம்-கரூர் அகல ரயில் பாதை திட்டம் (நிலம் எடுப்பு) தனி தாசில்தாராகவும், அங்கு பணியாற்றிய பாஸ்கர், நாமக்கல் சிப்காட் அலகு--1, தனி தாசில்தாராக (நிலம் எடுப்பு) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதேபோல், திருச்செங்கோடு தாசில்தார் மதியழகன், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக தனி தாசில்தாராகவும் (அயலக தமிழர் நலன்), அங்கு பணிபுரிந்து வந்த வசந்தா கந்தன், ப.வேலுார் தாசில்தாராகவும், ப.வேலுார் தாசில்தார் ராஜா, திருச்செங்கோடு தாசில்தாராகவும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல், மாவட்டத்தில் மண்டல துணை தாசில்தார் மற்றும் துணை தாசில்தார்கள், 17 பேரை இடமாற்றம் செய்து, கலெக்டர் மதுபாலன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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