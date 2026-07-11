/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கஞ்சா வியாபாரி குண்டாசில் கைது
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:42 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, கோட்டக்காடு பகுதி சுடுகாட்டில் கஞ்சா விற்பனை செய்து
கொண்டிருந்த அக்ரஹாரம் பகுதியை சேர்ந்த சுஜித், 27, என்பவரை
போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவரிடமிருந்து, 5 கிலோ கஞ்சாவை
பறிமுதல் செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட சுஜித், குமாரபாளையம்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சேலம் மத்திய சிறையில்
அடைக்கப்பட்டார். சுஜித் மீது ஏற்கனவே, ஐந்து கஞ்சா வழக்குகள்
இருப்பதால், நேற்று அவரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்தனர். இதற்கான
உத்தரவு நகலை, சேலம் மத்திய சிறையில் உள்ள சுஜித்திடம்
வழங்கப்பட்டது.