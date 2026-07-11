மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:42 AM
எலச்சிபாளையம்:எலச்சிபாளையம்
பஸ் ஸ்டாப், மாணிக்கம்பாளையம் சாலையில், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்,
45 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது.
இங்கு, தினசரி காலை,
மருத்துவமனைக்கு வரும் பொதுமக்கள் ஆதார் கார்டு மூலம் பதிவு செய்து,
ரத்தம், சர்க்கரை அளவை பரிசோதனை செய்து டாக்டரை பார்த்து ஆலோசனை
பெற்று, மருந்து, மாத்திரை பெற்று செல்வர். இதற்கு, முக்கால் மணி
நேரமாகும். கணினியில் பதிவு செய்யவும், பிரஷர், சுகர் பார்க்கவும், ஒரே
ஒரு செவிலியர் மட்டும் இருப்பதால் காலதாமதமாகிறது.இதனால்,
கூடுதல் செவிலியர்களை நியமிக்க வேண்டும். 24 மணி நேரமும்
மருத்துவமனை செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி,
மா.கம்யூ., மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ் தலைமையில், மருத்துவமனை
முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் சுரேஷ் உள்பட
பலர் கலந்துகொண்டனர்.