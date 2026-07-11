ரெங்கேஸ்வரர் கல்வி நிறுவனங்களில் 'ஆரோகன்-2026' ஆண்டு விழா
ரெங்கேஸ்வரர் கல்வி நிறுவனங்களில் 'ஆரோகன்-2026' ஆண்டு விழா
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:43 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்டம், பொட்டிரெட்டிப்பட்டி ரெங்கேஸ்வரர் கல்வி
நிறுவனங்களில், 'ஆரோகன்- -2026' ஆண்டுவிழா கொண்டாடப்பட்டது.
கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் வக்கீல் சரவணன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர்
வேலுசாமி, பொருளாளர் ஆறுமுகம், இணை செயலாளர் சரவணகுமார் ஆகியோர்
முன்னிலை வகித்தனர். செயல் இயக்குனர் சுப்பிரமணி வாழ்த்துரை
வழங்கினார். நாமக்கல் தங்கம் மருத்துவமனை மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சை
நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் குழந்தைவேல், சிறப்பு அழைப்பாளராக
பங்கேற்று பேசியதாவது:ஆசிரியர்கள், மாணவர்களை நல்ல
பண்புடனும், மனிதநேயத்துடனும் வழிநடத்த வேண்டும். மாணவர்கள்,
பெற்றோர்களை மதித்து, சமூக பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டு,
தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். செவிலியர்
பயிற்சி பெறும் மாணவ, மாணவியர் நோயாளிகளிடம் அன்புடனும்,
புன்னகையுடனும் சேவையாற்ற வேண்டும். மனிதநேயமே
மருத்துவத்துறையின் மிக முக்கியமான பண்பு.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
செவிலியர்
கல்லுாரி முதல்வர் நற்றமிழ், கல்வியியல் கல்லுாரி முதல்வர்
பாலசுப்ரமணியன், பிசியோதெரபி சிகிச்சை மையத்தின் தலைமை மருத்துவர்
லோகேஷ்குமார், தலைமை ஆலோசகர் ஆனந்த் வையாபுரி, பேராசிரியர்கள்,
ஆசிரியர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். முடிவில், மாணவ, மாணவியரின்
கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.