14க்குள் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:43 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்-சேலம்
சாலை, இடைப்பாடி சாலை, பள்ளிப்பாளையம் சாலை உள்ளிட்ட சாலைகளில்,
பலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து சிமென்ட் அட்டை மற்றும் தகர செட்
அமைத்துள்ளனர். இதனால் போக்குவரத்துக்கு பெரும் இடையூறு
ஏற்படுவதுடன், விபத்து ஏற்பட்டு பலரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி
வருகின்றனர். இதை தவிர்க்க, ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற பல்வேறு பொதுநல
அமைப்பினர் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில்,
இடைப்பாடி சாலை, சேலம் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலையை
ஆக்கிரமிப்பு செய்து அட்டை மற்றும் தகர சீட் அமைத்துள்ள நபர்கள்,
திருச்செங்கோடு நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி இயக்குனர் நடராஜ்,
பள்ளிப்பாளையம் நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவிபொறியாளர் மணிகண்டன்
ஆகியோர் உத்தரவுப்படி, ஜூலை, 14க்குள் ஆக்கிரமிப்புகளை
தாங்களாகவே அகற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால்,
சட்டப்பூர்வமாக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என,
நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.