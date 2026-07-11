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முன்னாள் மாணவர்கள் பொன்விழா சங்கமம்

முன்னாள் மாணவர்கள் பொன்விழா சங்கமம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:46 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:46 AM

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ராசிபுரம்:ராசிபுரத்தை அடுத்த குருசாமிபாளையத்தில் செங்குந்தர் மகாஜன மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளது. இங்கு, கடந்த, 1974--75ம் கல்வியாண்டில், பத்தாம் வகுப்பு முடித்த மாணவ, மாணவியர் ஒன்றிணைந்து, பொன்விழா சங்கம நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.

அரை நுாற்றாண்டு கடந்த போதிலும், தங்களது பள்ளி பருவ நட்பு மாறாமல், முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவரும் ஒருவரையொருவர் சந்தித்து தங்களது பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்துகொண்டனர்.முன்னதாக, மறைந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் தங்களுடன் பயின்று மறைந்த சக மாணவ, மாணவியர்களுக்கு, இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, தங்களுக்கு பாடம் கற்பித்த ஆசிரியர்களுக்கு, நினைவு பரிசு வழங்கி ஆசி பெற்றனர்.

செங்குந்தர் பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் சார்பில், 17,50,000 ரூபாயை, தங்களது ஆசிரியர்களின் நினைவாக, மூன்று கல்வி வைப்பு தொகைகளாக கனரா வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ளனர். இந்த வைப்புத்தொகை மூலம் கிடைக்கும் வட்டித்தொகையை கொண்டு, மாணவ, மாணவியருக்கு கல்வி பரிசுகள் மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த பொன்விழா சங்கம ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் கூடுதலாக, 2,50,000 ரூபாயை, புதிய வைப்பு தொகையாக முதலீடு செய்ய இக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை, முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தினர் செய்திருந்தனர்.

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